МЖД: поезда МЦД-4 следуют в сторону Апрелевки с увеличенными интервалами

На МЦД-4 произошел сбой в движении поездов на юго-запад

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Поезда Киевского направления четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) следуют в юго-западном направлении с увеличенными интервалами, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в телеграм-канале.

«Поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом в сторону Апрелевки. Ожидаются задержки пригородных поездов из области в сторону Москвы», — сообщила компания.

В МЖД посоветовали пассажирам следить за объявлениями на станциях.

Перевозчик принес извинения и заверил, что принимает меры для сокращения интервалов.

По данным портала MSK1.ru, причиной сбоя стала остановка поезда из-за срыва стоп-крана.

Накануне на том же направлении и на диаметре в целом также произошел сбой в движении составов. В МЖД пояснили, что на станции Апрелевка движение было затруднено по техническим причинам. Маршруты некоторых электричек сократили, и те следовали до станций Солнечная и Крекшино.

К 20:10 мск сбой устранили. Портал MSK1.ru писал со ссылкой на очевидцев, что тот наблюдался в течение получаса. Причиной стал обрыв контактного провода между станциями Крекшино и Апрелевка, из-за которого перед последней вынужденно остановился электропоезд.