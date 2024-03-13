 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На МЦД-4 произошел сбой в движении поездов на юго-запад

МЖД: поезда МЦД-4 следуют в сторону Апрелевки с увеличенными интервалами
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Поезда Киевского направления четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) следуют в юго-западном направлении с увеличенными интервалами, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в телеграм-канале.

«Поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом в сторону Апрелевки. Ожидаются задержки пригородных поездов из области в сторону Москвы», — сообщила компания.

В МЖД посоветовали пассажирам следить за объявлениями на станциях.

В МЖД объяснили получасовые задержки движения и отмену поездов на МЦД-3
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Перевозчик принес извинения и заверил, что принимает меры для сокращения интервалов.

По данным портала MSK1.ru, причиной сбоя стала остановка поезда из-за срыва стоп-крана.

Накануне на том же направлении и на диаметре в целом также произошел сбой в движении составов. В МЖД пояснили, что на станции Апрелевка движение было затруднено по техническим причинам. Маршруты некоторых электричек сократили, и те следовали до станций Солнечная и Крекшино.

Читайте на РБК Pro
Игрушки в космосе: что делали «Трансформеры» в японской миссии на Луне
Несостоявшийся коллапс: почему оживает экономика России — The Economist
У самолетов Boeing выявили десятки нарушений. Насколько все серьезно
Не бойтесь своих недостатков. Используйте их, чтобы стать богатым

К 20:10 мск сбой устранили. Портал MSK1.ru писал со ссылкой на очевидцев, что тот наблюдался в течение получаса. Причиной стал обрыв контактного провода между станциями Крекшино и Апрелевка, из-за которого перед последней вынужденно остановился электропоезд.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
МЖД МЦД Апрелевка Москва Московская область
Материалы по теме
На МЦД-3 произошел сбой движения поездов
Общество
В МЖД объяснили получасовые задержки движения и отмену поездов на МЦД-3
Общество
Собянин рассказал о новых поездах для метро и МЦД
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
Минобороны сообщило об уничтожении 58 дронов над шестью регионами Политика, 09:45
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company Pro, 09:42
Оборот вырос в 5 раз: как отечественный ИТ-стартап стал ведущим на рынке РБК и Softline, 09:40
Путин рассказал о действиях России после вступления Финляндии в НАТО Политика, 09:40
Пулково ограничивал полеты «для обеспечения безопасности» Политика, 09:39
Евросоюз снял санкции с Аркадия Воложа Политика, 09:28
Путин раскрыл свой ответ на предложение Ельцина стать президентом Политика, 09:24
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Несостоявшийся коллапс: почему оживает экономика России — The Economist Pro, 09:23
Светлаков заявил, что Урганта на российском телевидении нельзя заменить Life, 09:01
От Мальты до Мексики: где проще легализоваться российским IT-специалистам Pro, 09:01
Ничушкин набрал три очка в своем 500-м матче в НХЛ Спорт, 09:00
«Пусть у людей будет выбор». Сергей Светлаков — о ТНТ, Урганте и рекламе Life, 09:00
В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность Политика, 08:56
На МЦД-4 произошел сбой в движении поездов на юго-запад Общество, 08:49