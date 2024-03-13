 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР заявили о пленении раненых и брошенных бойцов ВСУ в Невельском

Советник Пушилина: в Невельском в плен взяты раненые и брошенные бойцы ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные после захвата Невельского взяли в плен раненых украинских солдат, которых собственное командование даже не пыталось эвакуировать. Об этом «РИА Новости» заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные — в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали», — сказал Кимаковский.

Вместе с тем он отметил, что тяжелую технику западного производства ВСУ все же удалось заблаговременно отвести из Невельского в сторону Красноармейска. «То есть сейчас вся основная западная техника 47-й бригады ВСУ, предположительно, находится в этом населенном пункте», — сказал помощник главы ДНР.

Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта в ДНР
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Поселок Невельское в ДНР перешел под контроль России 12 марта, отчитывалось Минобороны. Поселок расположен в Ясиноватском районе Донецкой области. По состоянию на 2001 год там проживали 286 человек. Как уточнили в военном ведомстве, в боях за поселок ВСУ потеряли до 350 военнослужащих и два танка.

В конце февраля и начале марта на авдеевском направлении российские силы взяли населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское. Невельское расположено примерно в 27 км от Авдеевки, которая перешла под контроль российских войск 17 февраля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, тогда военнослужащие заняли территорию площадью 31,75 кв. км.

В ДНР заявили о пленении раненых и брошенных бойцов ВСУ в Невельском
В ДНР заявили о пленении раненых и брошенных бойцов ВСУ в Невельском

Читайте на РБК Pro
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
«Какой зарплаты вы заслуживаете?»: 52 вопроса для собеседования
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
ДНР Военная операция на Украине пленные Авдеевка
Материалы по теме
Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта в ДНР
Политика
Бывший замглавы Югорска погиб в боях за взятие Авдеевки
Политика
Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов Политика, 08:09
Путин оценил перспективу введения Польшей войск на Украину Политика, 08:08
Экономисты объяснили повторяемость финансовых кризисов Экономика, 08:01
Путин выступил за проработку вопроса прогрессивного налога Экономика, 08:00
Путин заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие нет Политика, 07:49
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 07:46
Гладков сообщил об обстреле Шебекино Политика, 07:45
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
При пожаре в Тюменской области погибли три человека Общество, 07:39
Эксперты оценили претензии Тарасовой к тренеру Валиевой из-за допинга Спорт, 07:30
ЛУКОЙЛ купил особняк «Голубая жемчужина» в Москве Бизнес, 07:30
Путин рассказал, в отношении каких стран не будет «красных линий» Политика, 07:27
Побеждает серость. Почему из компаний увольняют сильных, а не слабых Pro, 07:00
ЦБ и Генпрокуратура разработают меры по борьбе с «раздолжнителями» Финансы, 07:00
В ДНР заявили о пленении раненых и брошенных бойцов ВСУ в Невельском Политика, 06:55