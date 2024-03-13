В ДНР заявили о пленении раненых и брошенных бойцов ВСУ в Невельском

Российские военные после захвата Невельского взяли в плен раненых украинских солдат, которых собственное командование даже не пыталось эвакуировать. Об этом «РИА Новости» заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные — в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали», — сказал Кимаковский.

Вместе с тем он отметил, что тяжелую технику западного производства ВСУ все же удалось заблаговременно отвести из Невельского в сторону Красноармейска. «То есть сейчас вся основная западная техника 47-й бригады ВСУ, предположительно, находится в этом населенном пункте», — сказал помощник главы ДНР.

Поселок Невельское в ДНР перешел под контроль России 12 марта, отчитывалось Минобороны. Поселок расположен в Ясиноватском районе Донецкой области. По состоянию на 2001 год там проживали 286 человек. Как уточнили в военном ведомстве, в боях за поселок ВСУ потеряли до 350 военнослужащих и два танка.

В конце февраля и начале марта на авдеевском направлении российские силы взяли населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское. Невельское расположено примерно в 27 км от Авдеевки, которая перешла под контроль российских войск 17 февраля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, тогда военнослужащие заняли территорию площадью 31,75 кв. км.