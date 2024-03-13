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При пожаре в Тюменской области погибли три человека

МЧС: три человека погибли при пожаре на пилораме в Тюменской области

В Тюменской области при пожаре на пилораме погибли три человека, сообщило МЧС в телеграм-канале.

«В деревне Красный Яр горела пилорама. Огонь охватил 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства вывели на свежий воздух двух человек. Тела погибших обнаружили при тушении.

На месте работали 33 специалиста и десять единиц техники, добавили в МЧС.

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В МЧС передали, что огонь охватил кровлю и второй этаж. Перекрытия между верхними ярусами частично обрушились. Девять человек самостоятельно эвакуировались из здания.

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Площадь возгорания составила 880 кв. м. Никто не пострадал.

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Тюменская область пожары МЧС погибшие
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