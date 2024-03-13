МЧС: три человека погибли при пожаре на пилораме в Тюменской области

При пожаре в Тюменской области погибли три человека

В Тюменской области при пожаре на пилораме погибли три человека, сообщило МЧС в телеграм-канале.

«В деревне Красный Яр горела пилорама. Огонь охватил 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства вывели на свежий воздух двух человек. Тела погибших обнаружили при тушении.

На месте работали 33 специалиста и десять единиц техники, добавили в МЧС.

12 марта в Пермском крае, в Александровске, загорелся двухэтажный магазин.

В МЧС передали, что огонь охватил кровлю и второй этаж. Перекрытия между верхними ярусами частично обрушились. Девять человек самостоятельно эвакуировались из здания.

Площадь возгорания составила 880 кв. м. Никто не пострадал.