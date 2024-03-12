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Двухэтажный магазин загорелся в Пермском крае

В Пермском крае загорелся магазин

Двухэтажный магазин загорелся в Пермском крае
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В Пермском крае, в Александровске, загорелся двухэтажный магазин. Пожар охватил площадь 880 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали 30 специалистов и 8 единиц техники. Об этом «РБК Пермь» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как передали в ведомстве, огонь охватил кровлю и второй этаж. Перекрытия между верхними ярусами частично обрушились. Девять человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пожар локализовали. Причина возгорания выясняется. По информации издания Properm, в здании находятся магазины «Пятерочка» и Fixprice.

Неделей ранее в Пермском крае локализовали еще один крупный пожар. Возгорание произошло в поселке Половинка Чусовского района на территории исправительной колонии № 37. Пожар охватил площадь около 1,7 тыс. квадратных метров. Никто не пострадал.

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Пожар МЧС огонь ЧП
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