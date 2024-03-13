UOL: взявший в заложники 17 человек в Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина сдался

Захвативший в заложники 17 человек в Рио-де-Жанейро мужчина сдался

В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина угнал автобус у торгового центра и захватил в заложники по меньшей мере 17 человек. Он сдался полиции, пишет UOL.

Похититель держал жертв в автобусе примерно с 15:30 до 18:00 по местному времени. В результате два человека пострадали. 34-летний мужчина получил огнестрельное ранение, еще один человек — осколочное ранение.

О мотивах похищения информации нет. Личность похитителя в полиции не раскрыли.

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