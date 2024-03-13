 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Захвативший в заложники 17 человек в Рио-де-Жанейро мужчина сдался

UOL: взявший в заложники 17 человек в Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина сдался

В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина угнал автобус у торгового центра и захватил в заложники по меньшей мере 17 человек. Он сдался полиции, пишет UOL.

Похититель держал жертв в автобусе примерно с 15:30 до 18:00 по местному времени. В результате два человека пострадали. 34-летний мужчина получил огнестрельное ранение, еще один человек — осколочное ранение.

О мотивах похищения информации нет. Личность похитителя в полиции не раскрыли.

В пригороде Стамбула нейтрализовали захватчика заложников на фабрике
Общество
Полиция у фабрики компании Procter &amp; Gamble

Материал дополняется

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Рио-де-Жанейро захват заложников
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
Павлюченкова проиграла украинке в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Спорт, 00:40
«Фонтанка» узнала о мошенничестве с продажей паспортов Украины россиянам Общество, 00:35
Захвативший в заложники 17 человек в Рио-де-Жанейро мужчина сдался Общество, 00:24
«Москвич» решил найти второго китайского партнера для сборки Бизнес, 00:01
Ярмыш заявила о нападении на бывшего главу ФБК у его дома в Вильнюсе Политика, 00:01
ВС отправил на пересмотр решения в пользу «Тинькофф» о заработке на курсе Финансы, 00:00
Шарий заявил о желании связаться со спецслужбами России из-за покушения Политика, 12 мар, 23:49
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Власти опровергли информацию о работе системы ПВО в Волгодонске Политика, 12 мар, 23:27
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 12 мар, 23:23
«Би-2» объяснила отмену концерта в Турции Общество, 12 мар, 23:19
Reuters предупредил о финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear Финансы, 12 мар, 23:08
Как подобрать полностью аналогичную иностранному софту РБК и Softline, 12 мар, 22:59
В Белгороде на три дня отменили занятия в школах после попытки атаки ДРГ Общество, 12 мар, 22:44
Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации 100 га в Барвихе Бизнес, 12 мар, 22:36