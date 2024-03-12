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Политика ,  
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Шарий заявил о желании связаться со спецслужбами России из-за покушения

Шарий заявил о желании связаться с российскими спецслужбами из-за покушения
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий (Фото: Анатолий Шарий / YouTube)

Блогер Анатолий Шарий намерен обратиться к российским спецслужбам из-за покушения на него 6 марта. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Информация, полученная мною, позволяет мне обратиться за помощью в адекватном расследовании именно к специальным службам Российской Федерации», — написал он.

Шарий заявил, что испанские службы «некомпетентны и проявили в деле непрофессионализм, наводящий на мысли о намеренном нежелании расследования данного тяжкого преступления». Он также выразил готовность «по первой просьбе» передать спецслужбам России все имеющиеся у него данные.

13 марта вся информация будет официально передана специальной службе Испании, подчеркнул Шарий.

Позднее блогер написал, что с ним связался некий «Иван Андреевич», представитель специальной службы России» и «ситуация начала входить в стадию решения».

Полиция Каталонии начала расследование, пишет ElNacional.cat. По информации издания, в семье Шария рассказали правоохранительным органам, что нападавший был одет в закрывающую лицо серую одежду. В руках он держал длинноствольное оружие и ехал за машиной блогера на электросамокате. Полицейским не удалось установить, действительно ли стрелял нападавший, пишет портал.

Шарий сообщил о попытке обстрелять его автомобиль из автомата в Испании
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Фото:Анатолий Шарий / YouTube

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6 марта Шарий сообщил о «нападении с автоматическим оружием» на его автомобиль в Испании. «Только что меня и жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем», — написал блогер.

По его данным, испанские силовики получили «информацию о подготовке покушения» на него с указанием фамилий менее недели назад.

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Теги
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