Шарий сообщил о попытке обстрелять его автомобиль из автомата в Испании
Блогер Анатолий Шарий сообщил о «нападении с автоматическим оружием» на его автомобиль в Испании. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Только что меня и жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем. Тип один, второй, по всей видимости, был на подхвате», — заявил блогер на видео, опубликованном позднее. Случившимся занимается испанская полиция, добавил он.
Позднее блогер написал, что испанские силовики получили «менее недели назад информацию о подготовке покушения» на него с указанием фамилий. Других деталей Шарий не сообщил.
В октябре дом Шария в Таррагоне (Каталония) забросали бутылками с зажигательной смесью. Блогер говорил, что испанская полиция связывает случившееся с его недавним расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе, к которому, по его версии, имеет отношение «украинский наркокартель».
Это было не первое нападение на дом Шария с момента переезда блогера в Испанию, где он живет более трех лет. В 2022 году в здание также бросили бутылку с зажигательной смесью. Это произошло после одной из первых публикаций Шарием материала о незаконном обороте наркотиков в Европе. Он рассказывал, что получал анонимные звонки по телефону с угрозами расправы.
Шарий уехал с Украины во времена президентства Виктора Януковича. Он критиковал всех руководителей страны, в Киеве требовали его экстрадиции, однако испанские власти украинский запрос отклонили. У канала Шария в YouTube почти 2,9 млн подписчиков.
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