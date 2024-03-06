 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шарий сообщил о попытке обстрелять его автомобиль из автомата в Испании

Анатолий Шарий заявил о попытке обстрела его автомобиля из автомата в Испании
Шарий утверждает, что испанские силовики получили данные о подготовке покушения на него около недели назад. Осенью его дома забросали «коктейлями Молотова»
Фото: Анатолий Шарий / YouTube
Фото: Анатолий Шарий / YouTube

Блогер Анатолий Шарий сообщил о «нападении с автоматическим оружием» на его автомобиль в Испании. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Только что меня и жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем. Тип один, второй, по всей видимости, был на подхвате», — заявил блогер на видео, опубликованном позднее. Случившимся занимается испанская полиция, добавил он.

Позднее блогер написал, что испанские силовики получили «менее недели назад информацию о подготовке покушения» на него с указанием фамилий. Других деталей Шарий не сообщил.

В октябре дом Шария в Таррагоне (Каталония) забросали бутылками с зажигательной смесью. Блогер говорил, что испанская полиция связывает случившееся с его недавним расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе, к которому, по его версии, имеет отношение «украинский наркокартель».

Шарий сообщил о нападении на него активистов в Испании
Политика


Это было не первое нападение на дом Шария с момента переезда блогера в Испанию, где он живет более трех лет. В 2022 году в здание также бросили бутылку с зажигательной смесью. Это произошло после одной из первых публикаций Шарием материала о незаконном обороте наркотиков в Европе. Он рассказывал, что получал анонимные звонки по телефону с угрозами расправы.

Шарий уехал с Украины во времена президентства Виктора Януковича. Он критиковал всех руководителей страны, в Киеве требовали его экстрадиции, однако испанские власти украинский запрос отклонили. У канала Шария в YouTube почти 2,9 млн подписчиков.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Анатолий Шарий Украина Испания блогеры
Материалы по теме
ТАСС сообщил о закрытии дела в Испании о выдаче Шария Украине
Политика
Суд на Украине запретил деятельность Партии Шария
Политика
Задержанного в Испании блогера Шария отпустили под подписку о невыезде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
OpenAI ответила на иск Маска словами «грустно, что дошло до этого» Технологии и медиа, 13:07
Прокуратура запросила почти 5 лет тюрьмы Анчелотти из-за налогов Спорт, 13:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:02
«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица Бизнес, 13:01
Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные России договоры Политика, 13:00
В феврале сделки на Мосбирже совершило рекордное число частных инвесторов Инвестиции, 12:57
Офисы ПСБ доступны клиентам во всех субъектах России Пресс-релиз, 12:56
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В мэрии подвели промежуточные итоги работы программы реновации Город, 12:55
Глава разведки Молдавии заявил о плане России помешать ее вступлению в ЕС Политика, 12:52
В Венесуэле назначили президентские выборы Политика, 12:51
Роналду пожелал удачи российскому претенденту на титул чемпиона WBA Спорт, 12:38
Девушка задержанного в ОАЭ Промеса выложила видео с ним из ночного клуба Спорт, 12:37
В России включили музыку и проверили сирены оповещения. Видео Общество, 12:35
Силовики вручили повестки работникам склада Wildberries в Екатеринбурге Общество, 12:34