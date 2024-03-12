Зеленский подписал закон о хранении репродуктивных клеток служащих ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о бесплатном сохранении репродуктивного материала служащих Вооруженных сил Украины в случае их гибели. Документ опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Закон предусматривает сохранение замороженных репродуктивных клеток украинских военнослужащих в течение трех лет с момента их гибели. Срок хранения может продлить доверенное лицо погибшего военного.

В случае использования спермы или яйцеклетки погибшего служащего ВСУ при искусственном оплодотворении его или ее признают отцом или матерью ребенка. Разрешение донора использовать его репродуктивные клетки должно быть заверено у нотариуса.

Верховная рада зарегистрировала законопроект в январе 2024 года. Поправки в законодательство внесли на фоне скандала — согласно предыдущей версии закона о сохранении генофонда украинского народа, использование репродуктивного материала погибших бойцов ВСУ запрещалось. С запретом столкнулись жены военных, которые по собственному желанию сдали сперматозоиды в криобанк перед отправкой на фронт. В случае гибели солдата его биоматериал утилизировали.