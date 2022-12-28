Семьи мобилизованных получат квоту на заморозку сперматозоидов

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Семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке, сообщил ТАСС президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. До этого он направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Министерство здравоохранения России определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022–2024 годы», — сказал Трунов. Последующее бесплатное использование биоматериала, по словам юриста, будет регламентировано законом при наличии показаний в рамках ОМС.

«Союз адвокатов России» уже планирует обратиться за такой льготой для нескольких пар, где мужчин призвали на спецоперацию по мобилизации.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.

После объявления 21 сентября частичной мобилизации власти пообещали, что мобилизованные получат предусмотренные для контрактников льготы и гарантии. «Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, ежемесячная доплата к пенсии и многое другое», — уточняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Весной президент Владимир Путин подписал закон о присвоении участникам военной операции на Украине статуса ветерана боевых действий. Этот статус дает военнослужащим право на получение различных мер социальной поддержки: налоговых, транспортных, жилищных, земельных льгот, а также оплату коммунальных услуг на особых условиях.