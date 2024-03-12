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Умерла ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина

Умерла ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина
Актриса Галина Яцкина в&nbsp;фильме&nbsp;&laquo;Слово для защиты&raquo; режиссёра Вадима Абдрашитова,&nbsp;1977 год
Актриса Галина Яцкина в фильме «Слово для защиты» режиссёра Вадима Абдрашитова, 1977 год (Фото: РИА Новости)

На 80-м году жизни умерла советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Галина Яцкина, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Галины Ивановны не стало несколько дней назад», — сообщил собеседник агентства.

О смерти актрисы также сообщил протоиерей Василий Гелеван в своем телеграм-канале. Он пояснил, что незадолго до кончины Яцкина приняла постриг в схиму. «Отошла ко Господу заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. <...> Просим молитв о новопреставленный схимонахине Вере», — написал протоиерей.

Умерла диктор Светлана Моргунова
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Светлана Моргунова в 1966 году

Яцкина родилась в 1944 году. Она окончила Щукинское театральное училище и аспирантуру при нем, а после служила в театрах имени Станиславского, имени Маяковского, имени Ленинского комсомола.

С 1979 по 1991 год преподавала в Театральном училище им. Б.В. Щукина (сейчас — Театральный институт имени Бориса Щукина). В 1980 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР.

В 1991 году Яцкина стала гендиректором основанной ею студии «Киноконтакт».

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Актриса известна благодаря ролям в кинолентах «Женщины» (1966, режиссер — Павел Любимов), «Человек, который закрыл город» (1982, режиссер — Александр Гордон), «Уроки французского» (1978, режиссер — Евгений Ташков).

Яцкина стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за актерскую работу» в 1977 году, а в 2011 году она получила приз имени скульптора Сергея Коненкова на IV Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров.

«Золотой Феникс» за документальный фильм «Русский офицер», в котором она была сорежиссером.

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Теги
Союз кинематографистов актриса смерть монастырь театр
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