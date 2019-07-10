Минобороны Британии анонсировало разработку «революционного» оружия

Минобороны Великобритании занимается разработкой «передового» лазерного и радиочастотного оружия, которое может произвести «революцию на поле боя». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об оружии направленной энергии (ОНЭ, технология лазера), которое действует в заданном направлении без каких-либо материальных посредников (патроны, снаряды и т.д.). Планируется создать три разных образца такого оружия, которые пройдут испытания в 2023 году и в дальнейшем могут быть задействованы в Вооруженных силах Британии. В разработку вложат £130 млн ($162 млн).

В середине июня министр обороны России Сергей Шойгу в скором времени пообещал армии «совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии». Не уточняя подробностей, он заявил, что первые образцы новейшего оружия «уже поставлены на опытно-боевое дежурство».

В мае Владимир Путин говорил, что боевые лазерные комплексы «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.