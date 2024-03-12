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Суд арестовал имущество гражданской жены экс-главы ГИБДД Ставрополья

Суд арестовал имущество гражданской жены фигуранта дела о «золотых унитазах»
Алексей Сафонов
Алексей Сафонов (Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья )

Черкесский городской суд наложил арест на квартиры и автомобили гражданской жены бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и взяточничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о наложении ареста в виде запрета права отчуждения на заявленное в ходе заседания имущество», — сказал он.

Адвокат Сафонова Сергей Шишов заявил, что у гражданской жены экс-главы ГИБДД Елены Псел арестовали две квартиры и три автомобиля, а также наложили арест на автомобиль ее сестры.

Слушание дела продолжится 25 марта.

С экс-главы ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом взыскали ₽180 млн
Общество
Алексей Сафонов

Дело в отношении начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова возбудили в июле 2021 года, он находится под арестом. Его обвинили в организации преступного сообщества и получении взятки в особо крупном размере. Вместе с Сафоновым задержали более 30 работников краевой ГИБДД. В его доме в Ставрополе при обыске нашли золотой унитаз, также обнаружили, что у Сафонова оформлена собственность на два десятка домов.

Летом 2022 года суд Ставрополя изъял в пользу государства имущество Сафонова и его близких на 180 млн руб. Изъятие коснулось земельных участков, квартир и автомобилей премиум-класса.

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В ноябре 2022 года на Сафонова и его подчиненных завели 20 новых уголовных дел по статьям о получении взяток. В конце 2022 года в деле Сафонова появилось 119 новых эпизодов получения взяток.

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Теги
арест ГИБДД Ставропольский край
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