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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

В Харькове раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в телеграм-канале о «прилете» в одном из районов города.

«Суспільне» и ТСН пишут, что в Харькове прогремело несколько взрывов.

Ранее в некоторых регионах Украины объявлялась воздушная тревога, в том числе в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской областях.

Взрывы прогремели в Днепре и Харькове
Политика
Фото:State emergency service of ukraine / Reuters

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