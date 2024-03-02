В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в телеграм-канале о «прилете» в одном из районов города.

«Суспільне» и ТСН пишут, что в Харькове прогремело несколько взрывов.

Ранее в некоторых регионах Украины объявлялась воздушная тревога, в том числе в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.