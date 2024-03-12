Мэра омского Называевска оштрафовали за 97 сгоревших домов

Суд приговорил мэра Называевска к штрафу за 97 сгоревших в 2022 году домов

Виктор Лупинос (Фото: Виктор Лупинос / VK)

Суд в Омской области вынес приговор мэру города Называевск Виктору Лупиносу и бывшему начальнику Называевского района электрических сетей Евгению Шаламову по делу о лесных пожарах в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Лупиноса обвиняют в том, что он не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности в Называевске, в том числе в районе трансформаторной подстанции на 1-й Железнодорожной улице. По данным следствия, мэр в апреле 2022 года подписал документ о том, что в городе была проведена своевременная очистка от мусора и других горючих материалов и выполнены другие противопожарные мероприятия.

Шаламов же не обеспечил надежность работы и техническое обслуживание электрических сетей, своевременную уборку и покос сухой травы возле трансформаторной подстанции и в охранной зоне воздушной электролинии, отметили в СК.

В итоге 6 мая 2022 года на трансформаторе произошло короткое замыкание, от искр загорелся сухой камыш, начался пожар, который перекинулся на жилые дома. В результате ЧП пострадали несколько человек, но их состояние не было критическим, сгорели 97 частных и многоквартирных жилых домов.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК (халатность). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Подсудимые вину не признали. Сначала суд заключил их под стражу, потом перевел под домашний арест, потом ввел запрет определенных действий. 12 марта Лупиноса приговорили к штрафу в 80 тыс. руб., Шаламова — к штрафу в 60 тыс. руб. Притом что материальный ущерб, по данным СК, составил не менее 192 млн руб.