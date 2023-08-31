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В Тебердинском заповеднике на Домбае возник лесной пожар

МЧС: в 4 км от поселка Домбай в Карачаево-Черкесии горит лес на площади 3,1 га
Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике
Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

В Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии низовой лесной пожар охватил площадь в 3,1 га, сообщает управление МЧС по региону во «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 30 августа, возгорание заметили около 18:00. К 20:30 спецслужбы приостановили его тушение, оставив на месте десять человек караула, а утром 31 августа возобновили работу. Пожар тушат 112 специалистов и 28 единиц техники, планируется использование вертолета.

Поселок Домбай расположен на расстоянии 4 км от зоны горения, он находится ближе всего к горящему участку леса. На пути к населенному пункту есть ручьи, представляющие собой естественную преграду, указывает ведомство.

В Тебердинском заповеднике на Домбае возник лесной пожар
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МЧС также предупредило о повышенной пожароопасности в регионе. «До конца суток 31 августа и в течение суток 1 сентября в северных и южных районах КЧР местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс), в большинстве районов высокая пожароопасность (4-й класс)», — говорится в сообщении МЧС.

Это означает, что в Карачаево-Черкесии существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с пожарами. Туристам и местным жителям категорически запрещено бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, разводить костры, выжигать сухую траву и поджигать камыш.

Кроме того, если в каком-то районе введен особый противопожарный режим, категорически запрещается посещение лесов до его отмены.

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Теги
Домбай пожары заповедники
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