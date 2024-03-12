Российские археологи раскрыли тайну детского кладбища на Ямале

Фото: из личного архива Александра Ткачева

Археологи из Тюменского государственного университета раскрыли возраст захоронения детей в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно исследованиям, погребальный комплекс функционировал со второй четверти XIX по начало XX века. Такие данные опубликовали в журнале «Археология Евразийских степей».

Несколько лет назад на Ямале ученые открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI. Там в ходе раскопок археологи нашли девять могильных сооружений. Согласно экспертизе, большинство останков принадлежали младенцам в возрасте до полугода.

«Судя по всему, это именно детское кладбище. Как они там оказались, на этот вопрос нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, они точно там не жили, группа приплыла из другого места», — рассказал кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев «РИА Новости».

Он уточнил, что кладбище, по всей видимости, сделали северные (тазовско-туруханские) селькупы (самодийский народ, живущий на севере Западной Сибири). Они путешествовали вместе с грудными детьми, которые не смогли перенести дорогу. «Высокая детская смертность — характерная черта традиционных обществ», — добавил он.

Для анализа из восьми захоронений отобрали 39 образцов древесины. Экспертиза показала, что могильник действовал со второй четверти XIX по начало XX века.

Еще одни исторические захоронения в Тюмени обнаружили на месте строительной площадки. Там раскопали останки пяти тел. По предварительным данным, им не менее 100 лет.