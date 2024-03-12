Власти Белгородской области опровергли информацию о падении самолета

Фото: Алексей Дыбов / VK

Информация о падении самолета на территории Валуйского городского округа в Белгородской области является ложной, заявил глава администрации округа Алексей Дыбов в телеграм-канале.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация про якобы упавший самолет на территории Валуйского городского округа. Информация не соответствует действительности», — написал Дыбов.

Он прикрепил к своему посту скриншоты из соцсетей с фотографиями и видео, на которых виден дым в небе, и отметил, что фото «взято из интернета» и к Валуйскому округу не имеет отношения.

Ранее Минобороны и ФСБ сообщили, что украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. Ночью 12 марта они предприняли попытку вторжения одновременно на трех направлениях — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Российские военные отразили все атаки в обеих областях, отметили в военном ведомстве. В районе Одноробовки было уничтожено до 60 украинских диверсантов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино — два танка. Всего в Белгородской и Курской областях российские военные уничтожили 100 человек, шесть танков, французскую артиллерийскую установку Caesar, 20 бронемашин украинских сил, добавили в ФСБ.