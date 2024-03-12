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Политика ,  
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На Украине СБУ пришла с обысками в Союз православных журналистов

СБУ пришла с обысками к сотрудникам Союза православных журналистов Украины
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Представители Службы безопасности Украины пришли с обысками к сотрудникам Союза православных журналистов (СПЖ), сообщила пресс-служба организации.

Союз православных журналистов — объединение, созданное на Украине в 2015 году «для отстаивания интересов канонического православия».

Организация информирует о притеснении Украинской православной церкви со стороны властей. В частности, активно освещала ситуацию вокруг вытеснения УПЦ из Киево-Печерской лавры.

«12 марта к сотрудникам СПЖ пришли представители Службы безопасности Украины. У них изъяли компьютерную технику и телефоны», — говорится в публикации. Силовики пока не выдвинули обвинений в адрес журналистов, уточнили в СПЖ.

В декабре 2023 года СБУ потребовала заблокировать сайт СПЖ. «Мы сделаем все возможное, чтобы остаться в интернет-пространстве своей страны», — прокомментировали требование представители организации.

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Фото:Владимир Шешкунас / ИА Комиинформ / ТАСС

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической). Весной 2022 года УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

В годы СБУ неоднократно сообщала об оперативных мероприятиях против организаций и отдельных деятелей УПЦ Московского патриархата. С февраля 2022 по август 2023 года служба завела 65 дел против священников УПЦ.

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СБУ обыски УПЦ ПЦУ Украина
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