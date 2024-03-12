Сервисы правительства Белгородской области подверглись кибератаке

Власти Белгородской области сообщили о кибератаке на сервисы правительства

Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись кибератаке, сообщил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков на своей странице во «ВКонтакте». Эту информацию РБК подтвердили также в самом ведомстве.

По словам Четверикова, под атаку попал сервис электронного документооборота, в котором распространяется «фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора».

Он опубликовал фото «экстренного обращения» от губернатора области Вячеслава Гладкова, документ не подписан. В нем говорится о боевых действиях наемников со стороны Украины, которые проводятся в регионе.

С ночи 12 марта Белгородская область подвергается атакам украинских сил. На Белгородский район были сброшены четыре взрывных устройства, в Борисовском районе были сбиты несколько беспилотников.

В Грайворонском городском округе ПВО сбили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У». Атаке также подверглись Шебекино и Новая Таволжанка.