Сервисы правительства Белгородской области подверглись кибератаке
Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись кибератаке, сообщил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков на своей странице во «ВКонтакте». Эту информацию РБК подтвердили также в самом ведомстве.
По словам Четверикова, под атаку попал сервис электронного документооборота, в котором распространяется «фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора».
Он опубликовал фото «экстренного обращения» от губернатора области Вячеслава Гладкова, документ не подписан. В нем говорится о боевых действиях наемников со стороны Украины, которые проводятся в регионе.
С ночи 12 марта Белгородская область подвергается атакам украинских сил. На Белгородский район были сброшены четыре взрывных устройства, в Борисовском районе были сбиты несколько беспилотников.
В Грайворонском городском округе ПВО сбили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У». Атаке также подверглись Шебекино и Новая Таволжанка.
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