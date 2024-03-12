В Белгородской области сбили еще один беспилотник

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Российские военные пресекли попытку украинского беспилотника совершить атаку в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве, добавив, что дрон был сбит около 9:15 мск.

Белгородская область с начала дня подвергается атакам со стороны Украины. В 2:50 мск губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородский район. В результате была повреждена линия электропередачи, так что без света остались семь населенных пунктов.

В 7 утра в Шебекино упал дрон, в Новую Таволжанку прилетел снаряд, повредив ЛЭП. Около 8:30 глава региона рассказал о пяти воздушных целях, сбитых ПВО на подлете к Белгороду. Позже он сообщил, что в Борисовском районе военные сбили еще четыре беспилотника. Около 10:00 в Грайворонском городском округе ПВО сбили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У».