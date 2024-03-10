Байден выпустил предвыборное видео с акцентом на возраст
Президент США Джо Байден выпустил свой первый предвыборный ролик, начав его со слов о своем немолодом возрасте. В ответ Дональд Трамп, который тоже собирается участвовать в выборах главы государства, опубликовал свою версию.
В своих соцсетях, в том числе на YouTube-канале и в профиле в X, Байден опубликовал минутное видео, которое начинается со слов: «Я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа». Затем он рассказывает о том, как США преодолели COVID-кризис, как в стране установили лимит на цены на лекарства пожилым людям, был подписан закон об инфраструктуре, развитии климата и т.д.
Также в своем ролике Байден говорит: «Трамп считает, что работа президента — это заботиться о Дональде Трампе. Я считаю, что работа президента состоит в том, чтобы бороться за вас, американский народ».
В ответ предвыборный штаб Трамп опубликовал в своем профиле в X видео, которое тоже начинается с фразы Байдена о «немолодом парне», однако затем следуют кадры, где действующий президент падает, забывает слова, протягивает руки в пустоту и т.д.
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