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Умер автор хита All by myself Эрик Кармен

Умер поп-музыкант и автор хита 1970-х All by myself Эрик Кармен
Эрик Кармен
Эрик Кармен (Фото: TopPop / YouTube)

Американский поп-певец Эрик Кармен, автор хита 1970-х годов All by Myself, умер на 75-м году жизни, сообщается на официальном сайте артиста.

«С огромной печалью мы делимся душераздирающей новостью о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — говорится в публикации. У него остались жена Эми и двое детей — Клейтон и Кэтрин.

Кармен, потомок русско-еврейских эмигрантов, родился в 1949 году в США. В начале творческого пути состоял он в группе The Raspberries, а после распада коллектива начал сольную карьеру. Тогда музыкант выпустил сингл All by Myself, написанный на основе концерта № 2 для фортепиано Сергея Рахманинова. Он стал хитом, в 1990-х его перепела Селин Дион.

Популярность получила и песня Hungry Eyes, которая стала саундтреком фильма «Грязные танцы».

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музыка певец Селин Дион США
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