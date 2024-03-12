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Военная операция на Украине ,  
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В нижегородском аэропорту вводили ограничения на полеты самолетов

Росавиация: нижегородский аэропорт Стригино ограничивал работу утром
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ранним утром в нижегородском аэропорту Стригино вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.

Ограничения действовали с 5:04 до 7:59 мск. Прием и отправку судов приостанавливали и в калужском аэропорту Грабцево — с 2:57 до 5:16 мск.

«Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточнили в Росавиации. Сейчас воздушные гавани работают штатно.

На нижегородском объекте ТЭК начался пожар после атаки дронов
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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Утром 12 марта в промзоне под Нижним Новгородом беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса. Глава региона Глеб Никитин уточнил, что никто не пострадал, специалисты локализуют возгорание на одной из установок.

Минобороны отчиталось об уничтожении 25 дронов за ночь: два беспилотника перехватили в Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, по одному дрону — в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской.

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Теги
Росавиация Нижний Новгород беспилотники аэропорты
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