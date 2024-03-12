В нижегородском аэропорту вводили ограничения на полеты самолетов

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ранним утром в нижегородском аэропорту Стригино вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.

Ограничения действовали с 5:04 до 7:59 мск. Прием и отправку судов приостанавливали и в калужском аэропорту Грабцево — с 2:57 до 5:16 мск.

«Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточнили в Росавиации. Сейчас воздушные гавани работают штатно.

Утром 12 марта в промзоне под Нижним Новгородом беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса. Глава региона Глеб Никитин уточнил, что никто не пострадал, специалисты локализуют возгорание на одной из установок.

Минобороны отчиталось об уничтожении 25 дронов за ночь: два беспилотника перехватили в Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, по одному дрону — в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской.