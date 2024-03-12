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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прозвучал взрыв

В Киеве прозвучал взрыв
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Военная операция на Украине

В Киеве раздался звук взрыва, передают «Зеркало Недели», «УНИАН» и украинское издание «Новини».

«Зеркало Недели» и «УНИАН» пишут, что взрыв прозвучал в левобережной части города. Он раздался около 23:00 11 марта по местному времени, уточняют «Новини» (00:00 мск).

По информации УНИАН, взрыв был вызван бытовыми причинами.

Согласно данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, к моменту, когда прозвучал взрыв, она была объявлена только в Киевской области. в Киеве сигналы перестали звучать около 20:12 мск 11 марта.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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