В Киеве прозвучал взрыв

В Киеве раздался звук взрыва, передают «Зеркало Недели», «УНИАН» и украинское издание «Новини».

«Зеркало Недели» и «УНИАН» пишут, что взрыв прозвучал в левобережной части города. Он раздался около 23:00 11 марта по местному времени, уточняют «Новини» (00:00 мск).

По информации УНИАН, взрыв был вызван бытовыми причинами.

Согласно данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, к моменту, когда прозвучал взрыв, она была объявлена только в Киевской области. в Киеве сигналы перестали звучать около 20:12 мск 11 марта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.