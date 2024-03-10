В Одесской области после взрывов возник пожар на промышленном объекте

Под Одессой после взрывов возник пожар на промышленном объекте

Объект загорелся в Одесском районе, пожар быстро потушили. О повреждении объектов инфраструктуры сообщили также власти Винницкой и Днепропетровской областей

Пожар произошел на промышленном объекте в Одесской области, сообщает ТСН со ссылкой на Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Объект загорелся в Одесском районе, пожар быстро потушили. Никто не пострадал.

Ночью «РБК-Украина» и «Суспільне» писали о взрывах в Одессе. Перед этим глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.

Объект инфраструктуры также был поврежден в Винницкой области, в результате возник пожар, написал в телеграм-канале глава военной администрации Сергей Борзов. Там работала ПВО.

О повреждении инфраструктурного объекта и пожаре также сообщил глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.