Самолет из Москвы в Касабланку сел в Танжере из-за проблемы с двигателем

Самолет из Москвы в Касабланку сел в Танжере из-за проблем с двигателем

Самолет марокканской авиакомпании Royal Air Maroc, выполнявший рейс из Москвы в Касабланку, вынуждено сел в городе Танжер на севере Марокко по техническим причинам. Об этом РБК сообщила коммерческий менеджер московского офиса перевозчика Галина Тодт, которая находилась на борту.

«Посадка была действительно незапланированной, причина техническая. Самолет приземлился в штатном режиме. Обстановка на борту была спокойной, по прилету пассажиры аплодировали экипажу», — сказала она.

В беседе с ТАСС Тодт уточнила, что произошел инцидент с двигателем. «Примерно за час до посадки в аэропорту Касабланки произошел хлопок в правой по ходу движения самолета турбине, после чего самолет немного затрясло, и он накренился на правый бок», — рассказала она.

Пилот, по словам Тодт, выровнял самолет, еще через десять минут пассажиров предупредили о незапланированной посадке в аэропорту Танжера для технического осмотра судна. Менеджер уточнила, что при инциденте никто не пострадал.

Как рассказала Тодт РБК, после посадки борт около часа стоял на взлетно-посадочной полосе, затем к нему подъехал автобус, и пассажиров увезли в аэропорт. Они прошли паспортный контроль, получили багаж и проследовали в офис авиакомпании для переоформления на другие рейсы. Тем, для кого стыковок не было, предоставили отель.

По данным сервиса Flightradar24, речь идет о рейсе AT221, который вылетел из московского аэропорта Домодедово в 07:43 мск. Рейс выполнялся на самолете Boeing-737. Борт повернул на Танжер, уже находясь в воздушном пространстве Марокко, над городом Дар-Лагриб, следует из данных сервиса.