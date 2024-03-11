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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден попросил у правительства $10,3 млрд на гумпомощь жителям Газы

Байден попросил правительство США о $10,3 млрд на гумпомощь жителям Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден попросил правительство выделить $10,3 млрд на гуманитарную помощь, в том числе жителям сектора Газа, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Бюджет предусматривает выделение $10,3 млрд на гуманитарную помощь для спасения жизней и помощи беженцам для поддержки более чем 330 млн нуждающихся человек более чем в 70 странах <...>, включая тяжелую гуманитарную ситуацию, с которой сталкиваются палестинцы в Газе», — говорится в сообщении.

Эта сумма включена в проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается 1 октября 2024-го).

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24 февраля США объявили, что через Агентство по международному развитию (USAID) предоставят дополнительно $53 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Газы и Западного берега реки Иордан, пострадавшим от конфликта Израиля с ХАМАС. Таким образом, общая сумма финансирования, объявленная правительством США с 7 октября, превысила $180 млн.

В марте помощь жителям Газы выделила Германия, речь шла о €20 млн. Эта сумма стала дополнением к €238 млн, направленным региону за время войны.

Россия, по данным МЧС на январь 2024 года, доставила в Газу около 420 т продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

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Джо Байден США гуманитарная помощь сектор Газа
Джозеф Байден фото

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политик, президент США
20 ноября 1942 года
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