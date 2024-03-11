В работе сайта РЖД произошел сбой
В работе сайта РЖД произошел сбой по техническим причинам
Сайт РЖД может быть недоступен «по техническим причинам», сообщил РБК представитель компании. Специалисты работают над возникшими проблемами. Мобильное приложение, а также кассы на станциях и вокзалах работают штатно, добавили там.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказал представитель РЖД.
В агрегатор сообщений о сбоях от Brand Anlytics жалобы на проблемы с работой сайта стали поступать после 15:30 мск.
Массированные хакерские атаки на свои ресурсы РЖД фиксировали в 2023 и 2022 годах.
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