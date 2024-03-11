 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В работе сайта РЖД произошел сбой

В работе сайта РЖД произошел сбой по техническим причинам
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сайт РЖД может быть недоступен «по техническим причинам», сообщил РБК представитель компании. Специалисты работают над возникшими проблемами. Мобильное приложение, а также кассы на станциях и вокзалах работают штатно, добавили там.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказал представитель РЖД.

В агрегатор сообщений о сбоях от Brand Anlytics жалобы на проблемы с работой сайта стали поступать после 15:30 мск.

Массированные хакерские атаки на свои ресурсы РЖД фиксировали в 2023 и 2022 годах.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
РЖД сбой
Материалы по теме
В приложении Тинькофф Банка произошел сбой
Финансы
В работе соцсетей произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
В приложении Райффайзенбанка произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 16:18
Путин распространил выплаты в случае гибели на гражданский персонал ВС Политика, 18:11
Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол за «Динамо» в юношеской лиге Спорт, 18:11
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 18:10
В ЮАР опровергли информацию о визите Зеленского в республику Политика, 18:07
Минус 40% ложных вызовов. Как нейросети вкалывают в службах поддержки Pro, 17:53
Охрану двух станций метро в Омске объяснили защитой от любителей каноэ Общество, 17:48
Полиция проверит конфликт актера «Уральских пельменей» с подростками Общество, 17:44
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Сборная Сербии включила трех игроков РПЛ в состав на матч с Россией Спорт, 17:44
В работе сайта РЖД произошел сбой Технологии и медиа, 17:44
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российских компаний Инвестиции, 17:37
Биткоин стал самым желанным активом. Какие стратегии есть у инвестора Pro, 17:34
В Раде рассказали о планах привязать бронь от мобилизации к зарплате Политика, 17:18
Правительство выделит ₽1 млрд на социальную газификацию Недвижимость, 17:11
Постпред России в Вене сообщил о риске ЧП на ЗАЭС из-за дронов ВСУ Политика, 17:08