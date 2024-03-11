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Полиция проверит конфликт актера «Уральских пельменей» с подростками

В полиции проверят конфликт актера «Уральских пельменей» Соколова с подростками
Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Полиция Екатеринбурга проверит сообщения о конфликте участника телешоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова с подростками, сообщил местному изданию E1 руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

«Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни от одной из сторон пока в органы внутренних дел Екатеринбурга не поступало», — рассказал Горелых.

Он уточнил, что проверочные мероприятия поручили провести участковым полицейским, по их итогам представители МВД примут «обоснованное процессуальное решение».

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Фото:fcpeshka / Telegram

Конфликт Соколова с группой подростков произошел, когда они увидели его, выходящего из бара Bla Bla Bar в сопровождении девушки, и начали снимать на камеру, пишет телеграм-канал Shot. В переходе на станции метро «Геологическая» подростки крикнули артисту: «Почему дед идет с молодой девушкой?» — сообщает Baza.

На видео, опубликованном телеграм-каналами, видно, что Соколов с почти пустой бутылкой в руках идет на одного из подростков, затем актер и его знакомый разговаривают с двумя подростками, которые утверждают, что тот ударил одного из них.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Свердловской области.

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Екатеринбург «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов подростки МВД новости
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