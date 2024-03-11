В Берлине у «Чекпоинта Чарли» застрелили мужчину

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

В Берлине у мемориала в память о пограничном пункте времен холодной войны «Чекпоинт Чарли» застрелили 44-летнего мужчину, сообщила прокуратура.

«Мужчина гулял по Циммерштрассе около 8 часов вечера [10 марта], когда внезапно раздались выстрелы. В 44-летнего мужчину несколько раз выстрелили, и он упал на тротуар», — говорится в пресс-релизе.

Пострадавший скончался в больнице от полученных ран. Правоохранительные органы начали расследование.

«Чекпоинт Чарли» во времена холодной войны был контрольно-пропускным пунктом, у которого разворачивались драматические события, связанные с попытками бегства из ГДР в Западный Берлин.

Кроме того, КПП стал ареной танкового противостояния, известного так же как Танковое противостояние на Фридрихштрассе, или Инцидент у КПП «Чарли».

27 октября 1961 года к нему были стянуты американские и советские танки, находившиеся всего лишь в десятках метров друг против друга, с зачехленными башнями и стволами танковых пушек, наведенными в сторону друг друга.

Один из самых резонансных случаев у этот КПП произошел 17 августа 1962 года, когда восточногерманский каменщик Петер Фехтер решил вместе со своим другом бежать в Западный Берлин. При попытке пересечь границу он был застрелен немецкими пограничниками. Более часа молодой человек истекал кровью на виду у всех, прежде чем был увезен пограничниками от КПП.