 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Берлине у «Чекпоинта Чарли» застрелили мужчину

В Берлине у мемориала времен холодной войны «Чекпоинт Чарли» застрелили мужчину
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

В Берлине у мемориала в память о пограничном пункте времен холодной войны «Чекпоинт Чарли» застрелили 44-летнего мужчину, сообщила прокуратура.

«Мужчина гулял по Циммерштрассе около 8 часов вечера [10 марта], когда внезапно раздались выстрелы. В 44-летнего мужчину несколько раз выстрелили, и он упал на тротуар», — говорится в пресс-релизе.

Пострадавший скончался в больнице от полученных ран. Правоохранительные органы начали расследование.

Спецназ вступил в бой с «пенсионерами» «Фракции Красной армии» в Берлине
Политика
Фото:Christian Mang / Reuters

«Чекпоинт Чарли» во времена холодной войны был контрольно-пропускным пунктом, у которого разворачивались драматические события, связанные с попытками бегства из ГДР в Западный Берлин.

Кроме того, КПП стал ареной танкового противостояния, известного так же как Танковое противостояние на Фридрихштрассе, или Инцидент у КПП «Чарли».

27 октября 1961 года к нему были стянуты американские и советские танки, находившиеся всего лишь в десятках метров друг против друга, с зачехленными башнями и стволами танковых пушек, наведенными в сторону друг друга.

Читайте на РБК Pro
Люди стали забывать номера телефонов: чем опасна цифровая амнезия
Госкомпании выращивают для себя надежных поставщиков: как подать заявку
Как арендовать помещение в Казахстане и не нарушить местные законы
Почему уход SAP не обрушил автоматизацию закупок: семь заблуждений рынка

Один из самых резонансных случаев у этот КПП произошел 17 августа 1962 года, когда восточногерманский каменщик Петер Фехтер решил вместе со своим другом бежать в Западный Берлин. При попытке пересечь границу он был застрелен немецкими пограничниками. Более часа молодой человек истекал кровью на виду у всех, прежде чем был увезен пограничниками от КПП.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
КПП Берлин холодная война
Материалы по теме
Спецназ не смог задержать «пенсионеров» «Фракции Красной армии» в Берлине
Политика
Спецназ вступил в бой с «пенсионерами» «Фракции Красной армии» в Берлине
Политика
Суд запретил проецировать кадры с Украины на посольство России в Берлине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (—) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (—) Инвестиции, 16:18
Новая философия: какие новые тенденции появились в российском спорте Спорт, 16:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:28
Президент Польши предложит членам НАТО тратить 3% ВВП на оборону Политика, 16:25
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших акций России Инвестиции, 16:24
Какие квартиры не теряют в цене: хороший вид и близость метро или воды Недвижимость, 16:17
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 16:15
Годовщина землетрясения и аварии на АЭС в Фукусиме. Видео Общество, 16:10
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Берлине у «Чекпоинта Чарли» застрелили мужчину Общество, 16:02
Клуб Серии А уволил тренера, боднувшего игрока соперников Спорт, 16:01
Люди стали забывать номера телефонов: чем опасна цифровая амнезия Pro, 15:58
Глава «Роскосмоса» назвал Путину сроки запуска ракеты «Ангара-А5М» Технологии и медиа, 15:54
Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Общество, 15:52
Охранника на Украине приговорили к 5 годам за предупреждения о повестках Общество, 15:48
В Госдуме рекомендовали принять расширение «дачной амнистии» Недвижимость, 15:38