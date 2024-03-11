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Политика ,  
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Кремль отверг обвинения в энергетическом шантаже Молдавии

Песков: обвинения России в энергетическом шантаже Молдавии несостоятельны
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Anthony Anex / EPA / TACC)

Обвинения России в том, что она пытается контролировать Молдавию через энергетический шантаж, Кремль считает несостоятельными и неоправданными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что, к сожалению, госпожа [президент Молдавии Майя] Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речи не идет, это абсолютно коммерческие вопросы», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии
Политика
Майя Санду

Санду 7 марта на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила, что Россия пыталась совершить государственный переворот в Молдавии.

В ответ президент Франции пообещал, что, если Кишинев столкнется с этими «попытками вмешательства, целью которых является очень четкое разделение молдавского общества», Франция и ЕС встанут на сторону Санду.

В октябре 2023 года Санду заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планировал в начале года переворот в Молдавии, чтобы сместить ее с поста президента.

По ее словам, в ЧВК был план, подготовленный Пригожиным, и они рассчитывали, что антиправительственные протесты в республике выльются в «насильственные».

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Теги
Дмитрий Песков Майя Санду госпереворот Молдавия
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