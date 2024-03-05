Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета в Теннесси

Несколько человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Теннесси

Video

Небольшой одномоторный самолет разбился рядом с автотрассой в городе Нэшвилл в штате Теннесси (США), несколько человек погибли. Об этом сообщила местная полиция в соцсети Х.

Самолет разбился недалеко от торгового центра Nashville West. Сколько человек находились на борту, не уточняется. Несколько полос трассы рядом с местом происшествия временно перекрыли.

Местный телеканал WSMV со ссылкой на чиновников сообщил, что незадолго до авиакатастрофы пилот самолета запросил экстренную посадку в аэропорту Джона Тюна в Нэшвилле. Он объяснил это проблемами с двигателем. Откуда летел самолет, неизвестно.

При крушении не были повреждены ни автомобили, ни здания, уточняет WSMV. Мэр Нэшвилла Фредди О'Коннелл подтвердил, что все находившиеся на борту самолета погибли. Он выразил соболезнования близким жертв.