47news: в поселке под Выборгом на пепелище нашли тела пожилой пары и их сына

Под Выборгом в сгоревшем доме нашли тела пожилой пары и их сына

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Выборгском районе Ленинградской области в сгоревшем доме нашли тела мужчины и женщины, 70 и 66 лет соответственно, и их 46-летнего сына с огнестрельным ранением головы. Об этом правоохранительные органы сообщили изданию 47news.

Около 7:30 мск в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме в поселке Красносельское. Перед возгоранием очевидцы слышали выстрелы, пишет 47news.

На месте происшествия также нашли незарегистрированный обрез ружья, который лежал рядом с телами погибших, и другое огнестрельное оружие. По предварительным данным, пожилых родителей застрелил сын.

Дом, в котором произошел инцидент, был построен на месте снесенного ранее барака. Предположительно, семья не хотела уезжать и возвела постройку. Суд признал строительство незаконным и вынес решение о выселении жильцов. 11 марта приставы должны были исполнить решение.

РБК обратился за комментарием в СУ СК по Ленинградской области.

4 марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Федеральная служба безопасности ликвидировала четыре подпольные оружейные мастерские.

У работников нелегальных мастерских изъяли 18 единиц огнестрельного оружия, среди которого были автоматы Калашникова, пистолет Шпагина, пистолет-пулемет Дягтярева, винтовка Мосина, револьвер системы Нагана и др., а также около 7,2 тыс. патронов разного калибра и 2 кг взрывчатого вещества.