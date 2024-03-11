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Политика ,  
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В Грузии назначили нового спецпредставителя по отношениям с Россией

Георгий Каджая стал новым спецпредставителем Грузии по отношениям с Россией
Тбилиси
Тбилиси (Фото: Jan Kruger / Getty Images)

Новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначили Георгия Каджаю. Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

Зураб Абашидзе, который занимал эту должность, станет советником премьера. Каджая ранее работал главой Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.

По словам премьера, Абашидзе ушел по собственному желанию. «Господин Зураб Абашидзе сам принял решение об уходе с поста. Вам известно, что в течение долгих лет он был специальным представителем премьера по вопросам отношений с Россией. Он более 10 лет служил этому делу с большим успехом. У нас были очень серьезные достижения по разным направлениям», — сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС).

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В правительстве Грузии прошли и другие кадровые перестановки. В частности, премьер назначил нового главу администрации правительства, им стал депутат муниципального собрания Тбилиси Леван Жоржолиани. Руководителем отдела по связям с регионами аппарата правительства назначили Николоза Ткемаладзе.

Новым министром по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты стал Михаил Сарджвеладзе. Ранее он работал депутатом парламента и возглавлял комитет по защите прав человека и гражданской интеграции.

Его предшественник на посту министра, Зураб Азарашвили, покинул свой пост 1 марта. Как пояснил тогда премьер, в медицинском сообществе возникло недовольство из-за коммуникации с министром здравоохранения.

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Теги
Грузия кадровые перестановки спецпредставитель советники
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