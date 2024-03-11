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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области после обстрела ВСУ скончался местный житель

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Житель Курской области скончался в больнице от ран, полученных при обстреле села Гончаровка 11 марта. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице», — написал губернатор Курской области в своем телеграм-канале.

Два жителя курского села Гончаровка пострадали при обстреле
Политика

Утром 11 марта Старовойт сообщил об обстреле Гончаровки со стороны Украины. В результате был сильно поврежден один из местных домов. Пострадали двое его жильцов — мужчина и женщина. Женщина получила контузию, а мужчина — тяжелое ранение. Им оказали медицинскую помощь, однако пострадавший скончался в больнице.

Последний раз Роман Старовойт сообщал об обстреле Курской области 4 марта. Тогда под удар попало село Гуево. Никто из местных жителей не пострадал, однако были сильно повреждены торговые объекты и один жилой дом.

В Курской области после обстрела ВСУ скончался местный житель
В Курской области после обстрела ВСУ скончался местный житель

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Теги
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