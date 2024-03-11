Два жителя курского села Гончаровка пострадали при обстреле

Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram

Село Гончаровка Суджанского района Курской области попало под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Один из жителей села получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию. Дом, в котором они жили, сильно поврежден, также осколки попали в автомобиль. Старовойт заверил, что собственникам окажут помощь в восстановлении и ремонте имущества.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В последний раз Старовойт сообщал об обстреле Суджанского района 4 марта. Тогда атаке подверглось село Гуево. Были значительно повреждены здания объектов торговли и один дом. Никто не пострадал.