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Ультраправые в Португалии добились успеха на выборах

Ультраправые в Португалии займут пятую часть мест в парламенте страны
Досрочные выборы в парламент Португалии завершились успехом для ультраправой партии Chega, которая займет пятую часть мест в законодательном органе. Успех ультраправых — это символ завершения «португальского исключения»
Фото: Pedro Nunes / Reuters
Фото: Pedro Nunes / Reuters

10 марта в Португалии прошли досрочные выборы в Ассамблею республики (однопалатный парламент). По итогам обработки 98,98% голосов, правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD) получила 29,5%, а правящая левоцентристская Социалистическая партия (PS) — 28,7%. Ультраправая Chega (порт. «Хватит»), как и пророчили опросы, набрала 18%, впервые добившись такого успеха. Всего португальцам предстояло избрать 230 депутатов.

Досрочные выборы в парламент Португалии состоялись из-за коррупционного скандала вокруг правящей на тот момент PS. 9 ноября 2023 гола президент страны Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент, объявив о проведении досрочных выборов в связи с отставкой правительства.

Скандал был связан с концессиями на разведку лития на севере Португалии, проектом водородного завода в порту Синиш и инвестициями в крупный центр обработки данных. Фигурантами стали глава администрации премьера, министр инфраструктуры и другие люди из ближайшего окружения главы кабинета социалиста Антониу Кошту. Сам Кошту не проходил как подозреваемый ни по одному из дел, однако подал в отставку, поскольку, по его словам, «достоинство премьер-министра несовместимо ни с какими подозрениями в его честности».

Долгое время Португалия, которая отпразднует в апреле пятидесятилетие со дня падения диктатуры, держалась в стороне от европейского тренда на усиление правых настроений. На выборах 2019 года Chega поддержали всего 1,3% голосовавших, в 2022 году — 7,3% (12 кресел в Ассамблее республики). Хороший результат Chega на досрочных выборах 10 марта ознаменует конец «португальского исключения».

Решающими станут голоса, которые португальцы отдали из других стран — подсчет может занять около двух недель. Пока, согласно предварительным подсчетам, правоцентристы получают 77 из 230 кресел в парламенте, а левоцентристы — 76. Популисты Chega, в свою очередь, предварительно займут 48 мест в законодательном органе страны.

В таких условиях Социал-демократическая партия (PSD) может быть вынуждена вступить в коалицию с ультраправыми, чтобы сформировать правительство большинства. Однако лидер PSD Луиш Монтенегро, объявивший утром 11 марта о победе, по-прежнему исключает такую возможность. Результаты голосования в любом случае послужат причиной сложных переговоров в ближайшие недели.

Как ультраправые получили шанс войти в правительство Португалии
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Андре Вентура&nbsp;лидер партии Chega (с порт. &laquo;Хватит&raquo;)

Рост популярности правых в Португалии, в свою очередь, перекликается с общеевропейской тенденцией. В этом году правые партии могут одержать победу на выборах в Европарламент в девяти странах, включая Австрию, Францию и Польшу, согласно оценке аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Еще в девяти странах, в том числе Португалии, правые, скорее всего, окажутся на втором-третьем местах.

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Теги
Мария Васильева
Португалия парламентские выборы ультраправые
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