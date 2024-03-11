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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху поручил тюрьмам приготовить места для тысяч новых заключенных

Нетаньяху поручил властям подготовить тюрьмы для тысяч новых заключенных
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил министрам финансов, обороны и национальной безопасности подготовить места для тысяч новых задержанных и заключенных в израильских тюрьмах, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Соответствующее поручение Нетаньяху дал в ходе межведомственного совещания с армией Израиля (ЦАХАЛ) и общей службой безопасности (ШАБАК), на котором власти пришли к выводу, что тысячи подозреваемых в терроризме и боевиков будут арестованы в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в течение 2024 года. Это приведет к нехватке мест в тюрьмах, если не начать подготовку заранее.

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Согласно заявлению канцелярии, с начала войны против палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года было арестовано около 4 тыс. подозреваемых в терроризме, большинство из них — в секторе Газа.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что война в секторе Газа не закончится, пока ЦАХАЛ полностью не уничтожит ХАМАС

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Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль сектор Газа ЦАХАЛ палестинцы
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