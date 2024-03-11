Нетаньяху поручил тюрьмам приготовить места для тысяч новых заключенных
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил министрам финансов, обороны и национальной безопасности подготовить места для тысяч новых задержанных и заключенных в израильских тюрьмах, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
Соответствующее поручение Нетаньяху дал в ходе межведомственного совещания с армией Израиля (ЦАХАЛ) и общей службой безопасности (ШАБАК), на котором власти пришли к выводу, что тысячи подозреваемых в терроризме и боевиков будут арестованы в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в течение 2024 года. Это приведет к нехватке мест в тюрьмах, если не начать подготовку заранее.
Согласно заявлению канцелярии, с начала войны против палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года было арестовано около 4 тыс. подозреваемых в терроризме, большинство из них — в секторе Газа.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что война в секторе Газа не закончится, пока ЦАХАЛ полностью не уничтожит ХАМАС.
Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину
В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине
Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика
Как выглядит новая «Мисс мира». Фото
В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика
Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы
На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео
Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце
Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное
В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит
Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков