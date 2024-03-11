Умер трехкратный призер Олимпийских игр по гимнастике Сергей Диомидов
Трехкратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов умер в возрасте 80 лет, сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).
«Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта», — говорится в сообщении пресс-службы. ФСГР выразила соболезнования родным и близким спортсмена, о времени и дате прощания с ним федерация пообещала сообщить дополнительно.
Диомидов выиграл серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде 1964 года. В том же году он первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед, впоследствии ее назвали его именем.
Спустя два года, в 1966-м, спортсмен стал чемпионом мира в соревнованиях на брусьях, а на следующих Олимпийских играх, прошедших в 1968 году, он вновь взял серебро и стал бронзовым призером в опорном прыжке.
Также на счету Диомидова две серебряные медали чемпионатов мира и четыре бронзовые медали чемпионата Европы 1965 года.
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