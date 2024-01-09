Призер Олимпиады по спортивной гимнастике объявил о завершении карьеры

Иван Стретович отметил, что после окончания карьеры останется в спортивной гимнастике, но в «другой роли»

Иван Стретович (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Иван Стретович в своем телеграм-канале сообщил, что завершил карьеру спортсмена.

«Моя карьера длиной в 21 год была яркой, интересной, были взлеты, триумфальные победы не только на российской, но и на международной арене. <...>. Теперь меня ждет новый этап, я уверен, он будет не менее интересный», — написал Стретович.

Призер Олимпиады отметил, что останется в спорте в другой роли. «Теперь меня ждет новый этап, я уверен, он будет не менее интересный. Я не ухожу из спорта, я остаюсь в нем, но уже в другой роли», — добавил он.

27-летний Стретович является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также на его счету золотая медаль чемпионата мира в командных соревнованиях (2019) в составе команды с Никитой Нагорным, Давидом Белявским, Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Владиславом Поляшовым.