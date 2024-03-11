Заключенных британской тюрьмы эвакуировали из-за радиоактивного газа
В мужской тюрьме Великобритании HMP Dartmoor перевели почти 200 заключенных после того, как в ней обнаружили радиоактивный газ радон, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу тюрьмы.
«Некоторых заключенных переселили в качестве меры предосторожности после того, как плановая проверка выявила превышающий нормальный уровень радона», — рассказал представитель исправительного учреждения.
В период с ноября 2023 года по февраль 2024 года руководство тюрьмы закрыло 184 камеры общей вместимостью 640 человек. За этот же период из учреждения эвакуировали 194 заключенных в связи с радоновым загрязнением. Сотрудники тюрьмы утверждают, что это временная мера, пока идут работы «по постоянному снижению» уровня радона в учреждении.
Радон — радиоактивный газ природного происхождения, выделяется из почвы, горных пород и строительных материалов. Он не имеет цвета и запаха, его можно обнаружить только с помощью специальных приборов. Как уточняет Sky News, хотя радон и присутствует повсюду, его уровень достаточно низкий, как и риск, что он представляет для здоровья. Он чаще встречается в районах с высокой концентрацией гранита, как в Дартмуре.
Тюрьма HMP Dartmoor находится в Дартмуре, местности в графстве Девон в Юго-Западной Англии.
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