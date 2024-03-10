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Джон Керри допустил возвращение на госслужбу после перерыва

Джон Керри не исключил возможности вернуться на госслужбу после отставки

Спецпосланник США по климату Джон Керри допустил, что может вернуться на госслужбу после перерыва. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

«С божьей помощью, если я буду чувствовать себя здоровым и полным энергии», — сказал Керри (цитата по ТАСС). Он добавил, что хочет провести время со своей семьей.

В начале марта Керри покинул пост спецпосланника США по климату, пробыв на нем последние три года. Об уходе в отставку он объявил еще в январе. В связи с этим президент США Джо Байден назначил эксперта в области энергетики от Демократической партии Джона Подесту на место преемника Керри, сообщила в конце января газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

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Фото:Brandon Bell / Getty Images

80-летний Керри — бывший госсекретарь (февраль 2013-го — январь 2017-го) и бывший председатель сенатского комитета по иностранным делам (январь 2009-го — февраль 2013-го). Он был кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2004 году, но проиграл Джорджу Бушу-младшему. Должность спецпосланника президента США по вопросам климата занимает с января 2021 года. Тогда же он был назначен членом Совета национальной безопасности.

В администрации Байдена Керри возглавлял переговорную группу США на трех саммитах ООН по климату и выступал за сотрудничество в области глобального потепления между Вашингтоном и Пекином — крупнейшими загрязнителями планеты. Он также был против решения экс-президента Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения и неоднократно выступал с критикой его действий.

По информации The New York Times и Axios, Керри может сосредоточиться на помощи Байдену в ходе его избирательной кампании на президентских выборах, которые должны пройти в ноябре 2024 года.

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