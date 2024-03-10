Джон Керри допустил возвращение на госслужбу после перерыва

Спецпосланник США по климату Джон Керри допустил, что может вернуться на госслужбу после перерыва. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

«С божьей помощью, если я буду чувствовать себя здоровым и полным энергии», — сказал Керри (цитата по ТАСС). Он добавил, что хочет провести время со своей семьей.

В начале марта Керри покинул пост спецпосланника США по климату, пробыв на нем последние три года. Об уходе в отставку он объявил еще в январе. В связи с этим президент США Джо Байден назначил эксперта в области энергетики от Демократической партии Джона Подесту на место преемника Керри, сообщила в конце января газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

80-летний Керри — бывший госсекретарь (февраль 2013-го — январь 2017-го) и бывший председатель сенатского комитета по иностранным делам (январь 2009-го — февраль 2013-го). Он был кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2004 году, но проиграл Джорджу Бушу-младшему. Должность спецпосланника президента США по вопросам климата занимает с января 2021 года. Тогда же он был назначен членом Совета национальной безопасности.



В администрации Байдена Керри возглавлял переговорную группу США на трех саммитах ООН по климату и выступал за сотрудничество в области глобального потепления между Вашингтоном и Пекином — крупнейшими загрязнителями планеты. Он также был против решения экс-президента Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения и неоднократно выступал с критикой его действий.

По информации The New York Times и Axios, Керри может сосредоточиться на помощи Байдену в ходе его избирательной кампании на президентских выборах, которые должны пройти в ноябре 2024 года.