Шольц назвал прекращение огня в секторе Газа на время Рамадана шагом к миру

Шольц призвал к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана. Об этом он сказал в своем видеообращении в Х.

«Подавляющее большинство палестинцев и израильтян хотят мира. Шагом на пути к этому могло быть стать долгосрочное прекращение огня, желательно начиная с Рамадана», — сказал он. Шольц добавил, что прекращение огня гарантирует, что больше гуманитарной помощи доберется до Газы.

В 2024 году Рамадан начался с заходом солнца 10 марта (воскресенье) и закончится вечером 8 апреля (понедельник).

Ранее надежду на перемирие между Израиелем и ХАМАС выразил президент США Джо Байден. Он сказал, что надеется на заключение соглашения о временном перемирии и освобождении заложников к началу Рамадана.

О том, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие дни, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 февраля.