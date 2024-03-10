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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Шольц призвал к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана

Шольц назвал прекращение огня в секторе Газа на время Рамадана шагом к миру
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана. Об этом он сказал в своем видеообращении в Х.

«Подавляющее большинство палестинцев и израильтян хотят мира. Шагом на пути к этому могло быть стать долгосрочное прекращение огня, желательно начиная с Рамадана», — сказал он. Шольц добавил, что прекращение огня гарантирует, что больше гуманитарной помощи доберется до Газы.

В 2024 году Рамадан начался с заходом солнца 10 марта (воскресенье) и закончится вечером 8 апреля (понедельник).

Байден выразил надежду на перемирие между Израилем и ХАМАС к Рамадану
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Ранее надежду на перемирие между Израиелем и ХАМАС выразил президент США Джо Байден. Он сказал, что надеется на заключение соглашения о временном перемирии и освобождении заложников к началу Рамадана.

О том, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие дни, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 февраля.

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Олаф Шольц прекращение огня Рамадан Израиль сектор Газа
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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