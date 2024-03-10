Захарова прокомментировала заявление о войсках НАТО на Украине
НАТО нет смысла отрицать отправку военных на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что некоторые страны — члены Североатлантического альянса уже отправили свои войска на Украину.
«Дальше отпираться смысла нет», — сказала Захарова.
Москва прежде говорила о неизбежном конфликте с альянсом, если войска будут отправлены.
Ранее глава МИД Польши заявил, что некоторые государства НАТО уже направили своих военнослужащих на Украину. Перечислять эти страны он не стал, но отметил, что отправка войск западных стран на Украину была бы «изобретательным» решением, которое бы нарушило планы России.
В феврале правительство Великобритании сообщило о «небольшом количестве» военнослужащих, которые находятся на Украине для «поддержки вооруженных сил». В Лондоне заверили, что помимо этого у них нет «никаких планов по крупномасштабному развертыванию».
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