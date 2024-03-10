В Москве арестовали безбилетника, не оплатившего почти 30 штрафов
Суд назначил семь суток административного ареста москвичу за неоплату почти 30 штрафов за безбилетный проезд. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в телеграм-канале.
«Контролеры вынесли 28-летнему жителю столицы почти 30 постановлений за безбилетный проезд. Однако штрафы мужчина не оплачивал. В итоге суд приговорил его к административному аресту», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. руб. В случае неуплаты в срок он удваивается либо заменяется административным арестом до 15 суток или обязательными работами на срок до 50 часов.
1 февраля в московском транспорте возникли проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил банк-эквайер ВТБ.
Пассажирам на нескольких станциях серой (Серпуховско-Тимирязевская) и зеленой (Замоскворецкая) веток московского метро при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, несмотря на то что деньги на счетах были, писал телеграм-канал «Осторожно, Москва».
При этом средства с карты списывались, в том числе как за несколько поездок, а турникет не открывался, рассказывали пассажиры. Сотрудники одной из станций метро подтвердили сбой, отметив, что «такое бывает».
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