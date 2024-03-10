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Политика ,  
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Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами

Президент Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами
Владимир Путин&nbsp;фотографируется с участниками Всемирного фестиваля молодёжи&nbsp;
Владимир Путин фотографируется с участниками Всемирного фестиваля молодёжи  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На Всемирном фестивале молодежи 6 марта президент России Владимир Путин пошутил, что хотел бы сделать дреды, как у одного из участников мероприятия. Фрагмент встречи показали в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мне тоже надо такую прическу сделать», — сказал Путин во время фотосъемки со студентами, указав на дреды участника фестиваля из Нигерии (цитата по ТАСС).

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 6 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров из разных сфер.

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На встрече с учащимися вузов в Доме студента Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Путин сообщил, что около 300 тыс. человек из 190 стран прислали заявки на участие в фестивале.

Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи Путин подписал в апреле 2023 года. С 1947 года организатором фестивалей выступает Всемирная федерация демократической молодежи.

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1957 году в Москве. Участие в нем приняли около 34 тыс. человек из 130 стран мира.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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