Минобороны сообщило о 130 сбитых в зоне военной операции дронах
Российские средства ПВО за сутки уничтожили в зоне военной операции на Украине 130 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
Дроны были сбиты том числе в районах населенных пунктов Приволье и Кременная в ЛНР; Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное и Марьяновка в ДНР; Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка в Запорожской области.
Кроме того, средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Российские военные также уничтожили два пункта управления бригад ВСУ, два склада топлива и столько же складов боеприпасов.
Противник потерял ряд образцов военной техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, четыре танка, несколько боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.
Минобороны России 6 марта отчиталось, что российские военные впервые перехватили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer, которую Украине поставила Франция. За те же сутки военнослужащие уничтожили 135 украинских беспилотников и сбили девять снарядов РСЗО HIMARS.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков