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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 130 сбитых в зоне военной операции дронах

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 130 дронов в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства ПВО за сутки уничтожили в зоне военной операции на Украине 130 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Дроны были сбиты том числе в районах населенных пунктов Приволье и Кременная в ЛНР; Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное и Марьяновка в ДНР; Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка в Запорожской области.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Российские военные также уничтожили два пункта управления бригад ВСУ, два склада топлива и столько же складов боеприпасов.

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Противник потерял ряд образцов военной техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, четыре танка, несколько боевых бронированных машин и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

Минобороны России 6 марта отчиталось, что российские военные впервые перехватили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer, которую Украине поставила Франция. За те же сутки военнослужащие уничтожили 135 украинских беспилотников и сбили девять снарядов РСЗО HIMARS.

Минобороны сообщило о 130 сбитых в зоне военной операции дронах
Минобороны сообщило о 130 сбитых в зоне военной операции дронах

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Минобороны ПВО беспилотники дроны
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