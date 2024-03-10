СК: в Иркутской области завели дело из-за нападения собаки на ребенка

В Иркутской области завели дело из-за нападения собаки на ребенка

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В Иркутская области собака напала на ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в деревне Ширяева Иркутского района собака напала на ребенка около частных домов и таскала его за одежду по снегу. Произошедшее увидел прохожий, он спас мальчика.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК). Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям хозяина животного.

Иркутская прокуратура также сообщила о начале проверки из-за нападения собаки на ребенка.

Кадры нападения собаки на ребенка ранее опубликовал телеграм-канал «Инцидент Иркутск». В описании видео утверждается, что эта собака часто бегает по улице без присмотра, хозяин отпускает ее на самовыгул.