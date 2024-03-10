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Военная операция на Украине ,  
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Грузовик загорелся после падения беспилотника в Белгородской области

Грузовик загорелся после падения беспилотника в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Окраина города Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области подверглась атаке двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что город атаковали беспилотники самолетного типа. После их падения с последующим взрывом загорелась фура, ее уже потушили. Никто из местных жителей не пострадал.

В Курской области попало под обстрел село Гордеевка Кореневского района, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале. В населенном пункте насчитали шесть прилетов снарядов. В одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками повреждены забор и автомобиль. Никто не пострадал.

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Ранее утром в Белгороде и районе, а также Курске объявили ракетную опасность. Позже Старовойт сообщил об обстреле села Кульбаки Глушковского района. По словам главы региона, в жилой дом попал снаряд, произошел пожар. Погибла женщина, ее муж получил ожоги. Еще одно домовладение получило повреждения при обстреле. Село частично обесточено.

Затем Старовойт рассказал, что в Курске сработала система ПВО. Один украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы.

Кроме того, утром Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех украинских беспилотников над Белгородской областью. Первые два были сбиты в течение ночи, остальные — утром.

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Белгородская область Курская область Вячеслав Гладков Роман Старовойт беспилотники обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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