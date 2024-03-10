Грузовик загорелся после падения беспилотника в Белгородской области
Окраина города Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области подверглась атаке двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что город атаковали беспилотники самолетного типа. После их падения с последующим взрывом загорелась фура, ее уже потушили. Никто из местных жителей не пострадал.
В Курской области попало под обстрел село Гордеевка Кореневского района, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале. В населенном пункте насчитали шесть прилетов снарядов. В одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками повреждены забор и автомобиль. Никто не пострадал.
Ранее утром в Белгороде и районе, а также Курске объявили ракетную опасность. Позже Старовойт сообщил об обстреле села Кульбаки Глушковского района. По словам главы региона, в жилой дом попал снаряд, произошел пожар. Погибла женщина, ее муж получил ожоги. Еще одно домовладение получило повреждения при обстреле. Село частично обесточено.
Затем Старовойт рассказал, что в Курске сработала система ПВО. Один украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы.
Кроме того, утром Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех украинских беспилотников над Белгородской областью. Первые два были сбиты в течение ночи, остальные — утром.
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