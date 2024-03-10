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На британском авианосце HMS Queen Elizabeth произошел пожар

В Шотландии произошел пожар на британском авианосце HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth&nbsp;в порту Гленмаллен
Авианосец HMS Queen Elizabeth в порту Гленмаллен (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

На авианосце HMS Queen Elizabeth, флагмане Королевского флота Великобритании, произошел небольшой пожар. Об этом сообщил UK Defence Journal со ссылкой на представителя флота.

«Незначительный изолированный пожар на корабле HMS Queen Elizabeth был быстро взят под контроль и потушен», — сказал собеседник издания. Член экипажа авианосца добавил, что погибших нет, есть незначительные повреждения судна.

Авианосец был пришвартован в порту Гленмаллен в Шотландии. Он прибыл туда 8 марта для выгрузки боеприпасов перед дальнейшим следованием в город Росайт в Шотландии для мелкого ремонта.

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По данным The Daily Mail, пожар начался 9 марта в 23:50 по местному времени (02:50 мск 10 марта). Шотландская пожарная служба и Военно-морской флот выясняют причину возгорания.

Авианосец HMS Queen Elizabeth ввели в состав флота Великобритании в 2017 году. Это крупнейшее судно из когда-либо построенных для Королевского флота. Стоимость авианосца оценивается в £3 млрд ($3,8 млрд).

Корабль способен нести до 40 воздушных судов (самолетов и вертолетов). Обычно на авианосце перевозят истребители F-35 Lightning II и вертолеты Merlin. Экипаж корабля насчитывает 700 человек.

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